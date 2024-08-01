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В Белом доме ответили, получила ли Украина F-16

У Байдена отметили, что, как и планировалось, западные истребители будут введены в Украине в эксплуатацию до конца лета

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Ряд западных СМИ заявили, что Украина уже получила шесть бортов истребителей F-16 от Нидерландов. В то же время Соединенные Штаты Америки пока не подтверждают и не опровергают передачу первых истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. 

В Белом доме ответили, получила ли Украина F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, являются ли правдой слухи о передаче Украине первой партии истребителей F-16, чиновник ответил, что на эту тему нужно журналистам нужно поговорить с украинцами. Американская сторона не будет говорить о возможностях вооружения.

Джон Кирби также напомнил, что процесс передачи Украине западных истребителей продвигается, как и было договорено на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", — добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома.

Отметим, 31 июля агентство Bloomberg сообщило, что определенное количество F-16 уже прибыло в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — The Times назвала от кого и сколько истребителей F-16 уже получила Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона заявил, что украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. 

Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Михаил Подоляк. 




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