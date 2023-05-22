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В Белгородской области взрывы – россияне сообщают о мощнейшем бое

Жители Белгородской области РФ слышали громкие взрывы, после чего в небо начал подыматься черный дым

сегодня, 11:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Сильны взрывы в селе Замостье Грайворонского горокруга Белгородской области РФ слышали местные жители 22 мая. После чего в районе исчезло электроснабжение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут местные Telegram-каналы.

В Белгородской области взрывы – россияне сообщают о мощнейшем бое

Взрыв. Фото: из открытых источников

Жители села Замостье сообщили о "громких звуках", после которых поднялся столб дыма. Местные также жалуются на отсутствие электроснабжения.


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К тому же жителям Грайворона пришли сообщения от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о том, что район якобы находится под обстрелом.

Также ряд российских пабликов сообщил о том, что в Грайворонском горокруге идет "мощнейший бой с применением тяжелой артиллерии". Также некоторые комментаторы предположили, что это и есть начало анонсированного ранее контрнаступления ВСУ с отвлекающими маневрами на территории РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — элитные подразделения российского спецназа (из 3-й и 22-й гвардейских бригад специального назначения) прибыли в населенный пункт Теткино, Курской области РФ, граничащий с Сумской областью Украины. В Центре национального сопротивления предполагают, что основная цель этой переброски – контрдиверсионная деятельность в пограничной части, а также проведение диверсий и поднятие боевого духа российских подразделений. По оценкам Института изучения войны (ISW), таким образом РФ также пытается закрепить часть украинских войск в приграничных регионах, не давая перебросить их на критически важные участки фронта. Эксперты проанализировали высказанные версии и действия агрессора специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – итоги саммита G7: что стало ключевым – на какую помощь может рассчитывать Украина.




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