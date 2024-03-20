В Белгородской области устанавливают блокпосты: подробности

В Белгородской области устанавливают блокпосты в ряде населенных пунктов. Въезд на приграничные территории ограничивают. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

В Белгородской области устанавливают блокпосты. Фото: из открытых источников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне сообщил, что с 20 марта в семи населенных пунктах ограничат въезд. Речь идет о населенных пунктах Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также город Грайворон.

Как отмечалось, на въезде в эти населенные пункты установят блокпосты.

Кроме того, российские чиновники хотят установить "порядок посещения" домов в якобы рамках безопасности. Также, по словам российских государственных СМИ, школьников приграничных населенных пунктов Белгородской области до конца недели отправили на каникулы, а в колледжах и вузах ввели дистанционное обучение.

Отметим, прошло уже больше недели с начала рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Российские повстанцы уверяют, что уничтожили массу живой силы и военной техники путинской армии. А сам Путин после своего очередного переизбрания снова отреагировал на действия россиян, которые противостоят его режиму с оружием в руках. Пригрозил их уничтожением и созданием некой "санитарной зоны" на территориях Украины, приграничных с РФ. Что можно сказать о рейде российских добровольцев и реакции на это путинского режима на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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