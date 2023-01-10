В Белгородской области прозвучали взрывы: жители приходят экстренные сообщения

Вечером в понедельник, 9 января в Шебекино Белгородской области России было неспокойно и были слышны громкие взрывы. Людям начали приходить смс-сообщения от экстренных служб.

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Как сообщают российские Telegram-каналы, жителям приходили рекомендации спуститься в подвал или в укрытие. При этом официальных комментариев от властей не появилось.

Ранее также сообщалось о том, что в Шебекино пропала электроэнергия.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Украина прожила 320-сутки широкомасштабного российского вторжения. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что самые ожесточенные бои идут на севере Донетчины в районе Бахмута и Соледара. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ, который также сообщает, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава врага в Беларусь с РФ, снята с длительного хранения и требует обслуживания. Насколько вероятна угроза нового массированного наступления со стороны оккупантов, какие направления являются потенциально наиболее опасными? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - в Кремле открестились от корейского варианта мира с Украиной, уверяют, что ничего такого не инициируют и не обсуждают и нова нпоминают о целях так называемой "спецоперации".





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