Новое наступление России – где готовится ударить враг

Украина переживает 320-сутки широкомасштабного российского вторжения. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что самые ожесточенные бои идут на севере Донетчины в районе Бахмута и Соледара. Это подтверждают и данные Генштаба ВСУ, который также сообщает, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава врага в Беларусь с РФ, снята с длительного хранения и требует обслуживания. Насколько вероятна угроза нового массированного наступления со стороны оккупантов, какие направления являются потенциально наиболее опасными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Для российского режима важно нанести поражение ВСУ либо занять новые территории, вынуждая Украину вступить в переговоры на условиях РФ

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"С точки зрения опасности нового наступления россиян – военное командование Украины уже не раз отмечало угрозы, Генштаб ВСУ ежедневно публикует сводки, дающие определенную картину происходящего. С точки зрения возможностей наступления – вероятнее всего оно будет. И для Кремля тут важен политический аспект. Остановиться и перейти к мирным переговорам будет означать в определенной мере поражение Путина. Тем более, что на данном этапе Украина на переговоры не согласится без деоккупации своих территорий, о чём уже не раз дала понять".

Российская власть, продолжает эксперт, будет пытаться продемонстрировать в Украине определенный успех, чтобы склонить Киев к переговорам на условиях Москвы. Поэтому идут волны мобилизации (открытой и скрытой), поэтому очередная попытка массированного наступления с большой вероятностью будет.

"Вопрос лишь – где? И тут вариантов множество, – считает Игорь Тышкевич. – У нас есть собственно линия фронта, граница с РФ, граница с Республикой Беларусь (РБ). И даже там, где сейчас нет собственно линии фронта, имеются угрозы вторжения. А это – тысячи км. С точки зрения политических соображений, подчеркиваю, для российского режима важно нанести поражение ВСУ либо занять новые территории, вынуждая Украину вступить в переговоры на условиях РФ. С точки зрения военной – всё зависит от наличия у россиян необходимой военной техники (с личным составом проблем не будет из-за мобилизации, по крайне мере, для массированной атаки на определенном направлении), а также – насколько это направление укреплено со стороны ВСУ".

В ближайшие несколько недель агрессор явно не сумеет создать такую группировку, которая являлось бы реальной угрозой

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский акцентирует, что противник готовит серьезные ударные группировки. Попытка атаковать масштабными силами будет – нет сомнений. Вопрос в том – на каком направлении они могут быть применены. Но мы готовы ко всему, уверяет эксперт.

"Несмотря на то, что россияне могут собрать количественно такую же группировку, с которым начали широкомасштабное вторжение 24 февраля прошлого года, осуществить с ее помощью нечто подобное они уже не смогут. Потому что имеют уже далеко не ту армию по количеству и качеству личного состава, серьезные ограничения по времени, проблемы с вооружением. Тогда как ВСУ в этом отношении лишь укрепились", – подчеркивает полковник.

Он не исключает, что на каком-то определенном направлении (просматривается, к примеру, Старобельск-Сватово на Луганщине – и далее на Купянск, в глубину Харьковской области с созданием угрозы для Харькова), противник может сосредоточить достаточно сил и средств для мощной атаки. Но враг способен нанести лишь один-два таких сосредоточенных удара. Не вдоль всей линии фронта, а на определенных участках, поясняет эксперт.

"Будет это Донецкая область, Луганская, Харьковская – вопрос остается открытым. Одно ясно – в ближайшие несколько недель агрессор явно не сумеет создать такую группировку, которая являлось бы реальной угрозой, – отмечает Сергей Грабский. – Мы готовимся к разному развитию событий. Но противник, имея достаточно серьезные ресурсы, способен накопить на определенном участке пяти-шестикратное преимущество. И устоять при такой навале будет очень сложно. Насколько хватит сил самим россиянам – другой вопрос".

Рассматривается, продолжает эксперт, очень широкий спектр операций. У Кремля идеей фикс, к примеру, остается захват Киева. Но на сегодняшний день россияне сделать этого не могут, уверен Сергей Грабский.

"Сумеют ли в отдаленной перспективе? Предполагаю, что попытаются, если у них будут месяцы подготовки, которых мы им не даем, – подчеркивает эксперт. – Если речь о Луганском направлении, очевидным является попытка противника через него пробиться на Харьковщину. ВСУ это понимают – и принимают определенные меры. На Донецком направлении проблемой для ведения боевых действий является огромная урбанзиация. Развернуть наступательные действия даже такой мощной группировкой, которую туда бросила РФ, периодически пополняя новобранцами, крайне сложно. И мы видим это в течение вот уже полугода – в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Силы и средства там распорошиваются на городских улицах и кварталах, где численные преимущество уже не работает".

На южном направлении (Херсонская, Запорожская области) – другая ситуация. Там серьезным фактором является влияние украинских сил обороны на коммуникации в районе сосредоточения противника, на его склады, штабы, живую силу, военную технику, рассказывает полковник.

"Что касается угрозы с севера, со стороны Республики Беларусь (РБ) — по тому количеству и качеству войск, которое есть там на данный момент, в ближайшие два-три месяца вероятность повторного нападения на Украину оттуда – мизерная. Во-первых, там недостаточно сил и средств. Во-вторых, белорусская оккупационная власть сделала все необходимые шаги для начала агрессии, кроме – последнего. А именно – оглашения мобилизации. А не оглашают они ее потому, что есть такое понятие как общественное мнение. И белорусским сообществом, в отличие от российского, не воспринимается идея наступления на Украину, – отмечает Сергей Грабский. – Возможность боевых действий на северном направлении зависят от того, как быстро россияне смогут сосредоточить там нужное, по их мнению, количество войск. Это 40-60 тысяч военнослужащих РФ, а также мобилизация примерно такого же числа белорусов. На данный же момент Беларусь реально может выставить 15 тысяч боеспособных солдат, чего очень мало для сухопутной операции. Если же россияне начнут более активно накапливать силы и средства в РБ, там может быть оглашена мобилизация. Но мобилизованные подразделения должны пройти определенный цикл подготовки (месяц-два). Именно поэтому примерно до марта не просматривается угрозы нанесения сухопутного удара по Украине со стороны Беларуси".

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