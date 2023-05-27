В Белгородской области нескольких поселков остались без власти: в ГУР рассказали, что произошло

В Белгородской области РФ, где продолжают свои рейды бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСБ), ряд населенных пунктов уже не контролируются официальными ставленниками Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире передачи "Новый отсчет".

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки рассказал, что на территории Белгородской области партизанское движение набирает обороты. Уже есть поселки, в основном они расположены недалеко от границы с Украиной, которые российские власти уже не контролируют.

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При этом в ГУР отказались назвать эти населенные пункты.

"Есть несколько поселков на приграничье, из которых фактически ушли рашистские власти. В принципе там сейчас нет власти ни одной", — отметил Юсов.

Он заинтриговал заявлением о том, что представители повстанцев и движения сопротивления "сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе".

В украинской разведке добавляют, что на сегодняшний день еще не произошло ожесточённых боев в Белгородской области, но к этому все идет, потому как Путин не смирится с тем, что часть регионов России постепенно начнет терять управляемость с центра, Минобороны РФ перебросит в эти регионы часть войск, которые сегодня в Украине. Вот тогда и стоит ожидать настоящего противостояния.

Читайте также на портале "Комментарии" — топ-темой недели остается рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородскую область. Какие выводы можно сделать на данный момент, учитывая, что Минобороны России рассказывает свою версию событий, а РДК – свою, откровенно издеваясь над путинскими чиновниками, пропагандистами и силовиками.



