В Беларуси показали, откуда запускали ракеты по Украине (ФОТО)

На фотографии попали утренние запуски ракет с аэродрома Зябровка, который находится в Гомельской области Беларуси. Как передает портал "Комментарии", фото опубликовал телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Ракетный комплекс "Искандер". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что всего с 05:23 до 06:29 запущено около 25 ракет. Позже появились данные, что взрывы были в Киевской и Черниговской областях.

Журналисты-расследователи предполагают, исходя из того, что все запуски были из ОТРК "Искандер", то на аэродроме должно находиться не менее 6 таких комплексов. Чтобы подтвердить эту информацию, нужны либо профессиональные снимки со спутника, уровня компании MAXAR, либо же сведенья очевидцев, которые непосредственно видели перемещение российских дивизионов на белорусские аэродромы.

Телеграмм-канал напомнило, что на этом аэродроме со сих пор находятся до 10-ти единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, ориентировочно, минимум 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер".

Что касается перспектив вторжения белорусских или российских войск в Украину со стороны границы Беларуси, то журналисты отметили. Что на данный момент у них нет данных, которые бы подтвердили такую возможность. Пока что формирование ударных группировок, как и ранее не зафиксировано.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД Украины объясняют словах Сергея Лаврова по поводу переговоров тем, что россияне хотят остановить контрнаступление ВСУ на юге.

Также издание "Комментарии" сообщало — война в Украине: перед каким выбором оказался Запад – почему начались разговоры об "усталости". Эксперты детально разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью для нашего издания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!