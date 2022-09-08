В Беларуси идут учения по "освобождению территорий": грозит ли это пограничным регионам страны

Соседняя Беларусь не готовится участвовать в военном вторжении рф против нашей страны. В частности, по состоянию на четверг, это не отслеживается. Такова оценка представителей украинского Генштаба сейчас, когда в соседней стране сегодня стартовали военные учения белорусских военных формирований, которые отрабатывают "освобождение захваченных территорий".

Генштаб оценил угрозу из Беларуси во время учений по "освобождению территорий" (фото из открытых источников)

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, проводя брифинг на эту тему.



"Мы плодотворно отслеживаем ситуацию на наших границах, у нас есть информация о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России. Но увеличение населения, готового принять участие в агрессии на территории нашего государства, не отслеживается", — отметил представитель Генштаба.



Важно, что в этот день в белорусской республике начались учения тамошних военнослужащих, отрабатывающих технику боевых действий "по освобождению территории, временно оккупированной противником". Они продлятся до 14 сентября.



Военная выучка белорусских воинов проходит в нескольких местах. На территории полигона в районе города Брест, в Минском и Витебском регионах.



При этом, об этом военное обучение заранее известили украинцев представители Генштаба Вооруженных сил Украины. Несколько дней назад, как проинформировал Алексей Громов, военнослужащие Беларуси намерены провести учения, на которых будут отрабатывать тренировочные навыки по "освобождению захваченных территорий". Поэтому не исключалась возможность того, что подразумевался захват части приграничных регионов Украины. Представитель Генштаба подчеркнул, что речь шла об приграничные территории Волынского, Ровенского и Житомирского регионов.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Не только Харьковское и Херсонское направления: в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ.



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