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В Беларуси идет скрытая мобилизация: стали известны подробности

Мобилизацию в Беларуси маскируют под видом учебного собрания

сегодня, 19:39
Автор:

Лиля Воробьева
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В соседней Беларуси под видом учебного собрания на самом деле продолжается скрываемая мобилизация. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Беларуси идет скрытая мобилизация: стали известны подробности

В Беларуси проходит скрытая мобилизация (фото из открытых источников)

"Под видом учебного собрания идут мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия подготовки операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что к чему готовиться на фоне участившихся ракетных атак и мобилизации в РФ. Советник Офиса президент Украины Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным заявил, что после успеха ВСУ на Харьковском направлении у многих украинцев возникло ошибочное впечатление, что война происходит далеко и можно расслабиться. Однако противник нашел способ напомнить, что ничего еще не окончено. По его мнению, не исключено, что придется объявлять новую волну мобилизации в ряды украинской армии, "если сюда приедет миллион российских мобилизованных". Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает, что потенциально мобилизация в РФ решает только одну из многих проблем российской армии. А именно – проблему наличия личного состава. Что касается украинской армии, то большой потребности в дополнительных человеческих ресурсах сейчас нет, уверен Богдан Петренко. Но есть потребность, акцентирует он, в дальнобойном и высокоточном вооружении, в современной технике. Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко рассуждает, что миллион гипотетически мобилизованных в РФ – цифра, конечно, серьезная. И не стоит верить СМИ, которые нам периодически показывают, что там набирают всевозможных маргиналов, алкашей, зеков и так далее.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02i3p9AUEJX6SRMZbfZKmgKi4LN3bZKVyM3CdsPP7kVtLBCJfPaFr7AYVXJFdEuTFil
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