В Беларусь прибыли российские бомбардировщики Су-34: показали, как их встречали (ФОТО)

На совместные, так называемые "учения", в Беларусь прибыли российские бомбардировщики Су-34. Их россияне будут использовать до конца этого месяца. Об этом сообщает Sputnik Беларусь .

"Российские авиаподразделения начали прибывать в страну для участия в обучении как минимум с 8 января. Сами учения пройдут с 16 января по 1 февраля", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что цель этих "обучений" — "повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач".

О прибытии в Беларусь российских бомбардировщиков сообщил Telegram-канал ОНТ. Для этих "учений" будут использовать авиацию и все аэродромы, полигоны ВВС и войск ПВО в Беларуси.

А в оборонном ведомстве Беларуси цинично заявили, что эти учения "не несут угрозы третьим странам".

На появившихся в сети опубликованных кадрах видно, что россиян в Беларуси встречали с хлебом и солью девушки в народных костюмах.

Напомним, что "Комментарии" писали новый фронт войны . Участие Беларуси в войне на стороне Кремля не вызывает сомнений. Оппозиционные активисты из Минска предупреждают, что Россия собирает свою военную технику в этой стране, а аналитики указывают, что это может быть новый фронт войны. Путин и Лукашенко готовятся провести совместные военные маневры в Беларуси, которые продлятся до 1 февраля. Согласно заявлениям Министерства обороны Беларуси, предусмотрено отработать воздушную разведку, патрулирование воздушной границы и авиационную поддержку наземных войск. По сообщению белорусских активистов, в последние дни на военные базы прибыла военная техника из России, по меньшей мере, 8 российских истребителей и 12 ударных вертолетов. Военные эксперты постоянно предупреждают о возможном нападении со стороны Беларуси, ведь Лукашенко не просто отдал Путину свою территорию для российских войск, но отправил в РФ около 100 танков Т-72 и боеприпасы к ним.