В Бахмуте Россию ждет ловушка: СМИ раскрыли подробности

Российское военное командование может допустить стратегическую ошибку в Бахмуте Донецкой области. Это в свою очередь предоставит Украине новые возможности для котрнаступления. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на экспертов, отмечает, если российские войска зайдут в Бахмут, то это будет лишь тактическим успехом российской армии, но никак не стратегическим. Огромным минусом для россиян станут потери личного состава. Похожая ситуация у россиян уже произошло летом 2022 года. Тогда российские войска были истощены и сильно растянуты. Это привело к тому, что украинцы атаковали эффективно осенью.

"Bloomberg" пишет, в то же время украинские западные аналитики обращают внимание, что хоть грунтовые дороги и замёрзли и это способствует продвижению военной техники, всё же в ближайшие месяцы не стоит ждать масштабного наступления ни одной из сторон. Аналитики сходятся во мнении, что ближайшие недели бои будут идти вблизи Бахмута, Соледара, также по линии Сватого-Кременная. Как будет дальше развиваться ситуация, покажет весна. Потому что все будет зависеть не только от погодных условий, но и от того, как быстро армии двух стран смогут накопить ресурсы, которые нужно для наступления.

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