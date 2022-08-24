В Бахмуте 16-летний юноша сдавал врагу позиции ВСУ

СБУ разоблачила и задержала 16-летнего юношу в Бахмуте, который передавал врагу данные о расположении позиций украинской артиллерии. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Донецкой областной прокуратуры . В Бахмуте задержан 16-летний юноша, который передавал врагу данные (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что следователи выяснили – 16-летний юноша сотрудничал с оккупантами РФ в течение июня-августа 2022 года. "Правонарушитель передавал врагу через мессенджер координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и Бахмутском районе", — сообщили в СБУ. Известно, что суд арестовал юношу, который сотрудничал с врагом. За передачу данных об ВСУ ему грозит до 8 лет лишения свободы. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожской области погиб коллаборант . 24 августа в Запорожской области был взорван автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушка. Он погиб на месте. В сети уже появились первые подробности и видео с места инцидента. СМИ РФ показали видео с камеры наблюдения, куда попал момент подрыва машины Ивана Сушка. В сообщениях говорится, что на тот момент, когда был взорван автомобиль, гауляйтер был вместе с приемной дочерью. Она выжила. Напомним, что "Комментарии" Резников впервые рассказал о послании министра



Напомним, что "Комментарии" Резников впервые рассказал о послании министра обороны Беларуси от Шойгу 26 февраля. В первые дни вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин звонил министру обороны Украины Алексею Резникову. В ходе телефонного разговора он озвучил предложение капитулировать. Также 24 февраля в Офис президента Украины звонили из Кремля и предлагали сдаться.

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