В Австрии вспомнили о своем нейтральном статусе: что заявили о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Сегодня перед саммитом лидеров Евросоюза австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что доходы от замороженных активов Центробанка России не должны быть потрачены на закупку оружия для украинской армии. Во время подхода к СМИ канцлер отметил нейтральный статус своей страны, о котором якобы постоянно говорит.
Канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото из открытых источников
При этом Карл Негаммер отметил, что не против использования этих "российских" средств на восстановление Украины.
Отметим, ранее стало известно, что Венгрия категорически против передачи Украине доходов от замороженных российских активов.
Читайте также на портале "Комментарии" - страны-члены ЕС Мальта, Люксембург и Венгрия выступили против плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России.
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