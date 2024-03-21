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В Австрии вспомнили о своем нейтральном статусе: что заявили о войне в Украине

Австрия против приобретения оружия и боеприпасов для Украины за "российские" средства

сегодня, 16:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня перед саммитом лидеров Евросоюза австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что доходы от замороженных активов Центробанка России не должны быть потрачены на закупку оружия для украинской армии. Во время подхода к СМИ канцлер отметил нейтральный статус своей страны, о котором якобы постоянно говорит.

В Австрии вспомнили о своем нейтральном статусе: что заявили о войне в Украине

Канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото из открытых источников

"Для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы", – сказал австрийский канцлер.

При этом Карл Негаммер отметил, что не против использования этих "российских" средств на восстановление Украины.

"В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса... Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение", – высказал он позицию Австрии.

Отметим, ранее стало известно, что Венгрия категорически против передачи Украине доходов от замороженных российских активов.         

Читайте также на портале "Комментарии" - страны-члены ЕС Мальта, Люксембург и Венгрия выступили против плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины.                

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России.        

Ранее "Комментарии" писали - замороженные российские активы в пользу Украины: какие есть варианты и в чем сложность. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



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Источник: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20240321-european-council-march-2024-day-1/144066-arrival-and-doorstep-nehammer-at-20240321
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