В Австрии вспомнили о своем нейтральном статусе: что заявили о войне в Украине

Сегодня перед саммитом лидеров Евросоюза австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что доходы от замороженных активов Центробанка России не должны быть потрачены на закупку оружия для украинской армии. Во время подхода к СМИ канцлер отметил нейтральный статус своей страны, о котором якобы постоянно говорит.

Канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото из открытых источников

"Для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы", – сказал австрийский канцлер.

При этом Карл Негаммер отметил, что не против использования этих "российских" средств на восстановление Украины.

"В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса... Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение", – высказал он позицию Австрии.

Отметим, ранее стало известно, что Венгрия категорически против передачи Украине доходов от замороженных российских активов.

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