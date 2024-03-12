Стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России

Европейский Союз попытается ускорить выделение Украине прибыли, которую получает депозитарий Euroclear от замороженных российских активов. Первый транш может быть уже в июле, если страны-члены ЕС согласуют это решение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Газета со ссылкой на европейских чиновников пишет, что в 2023 году этот источник финансирования может принести Украине от 2 до 3 млрд евро. В целом до 2027 года Украина может рассчитывать на сумму до 20 млрд евро.

Если план согласуют, эти деньги, в отличие от другой международной финансовой помощи, Украина сможет использовать для войны, а не восстановления. По крайней мере, на этом настаивает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно предложению Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Брюссель хочет изъять 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов на счетах Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.

Затем деньги будут выплачиваться ежеквартально или дважды в год и "могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с разными договоренностями", говорится в проекте.

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