logo

BTC/USD

71955.34

ETH/USD

3999.72

LTC/USD

97.65

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России

По информации FT, первый транш с замороженных активов России может быть в июле

сегодня, 11:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Европейский Союз попытается ускорить выделение Украине прибыли, которую получает депозитарий Euroclear от замороженных российских активов. Первый транш может быть уже в июле, если страны-члены ЕС согласуют это решение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Стало известно, когда Украина может получить первый транш с замороженных активов России

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

Газета со ссылкой на европейских чиновников пишет, что в 2023 году этот источник финансирования может принести Украине от 2 до 3 млрд евро. В целом до 2027 года Украина может рассчитывать на сумму до 20 млрд евро.

Если план согласуют, эти деньги, в отличие от другой международной финансовой помощи, Украина сможет использовать для войны, а не восстановления. По крайней мере, на этом настаивает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно предложению Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Брюссель хочет изъять 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов на счетах Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.

Затем деньги будут выплачиваться ежеквартально или дважды в год и "могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с разными договоренностями", говорится в проекте.                                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — есть первая страна, которая готова предоставить Украине замороженные активы РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – замороженные российские активы в пользу Украины: какие есть варианты и в чем сложность. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/036b8215-efe8-4778-a839-3332d8183eae
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости