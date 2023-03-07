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В Австрии отреагировали на идеи – в обмен на мир Украине отказаться от части своих территорий

Австрийский глава МИД считает, что наступит время для дипломатии

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Идеи о том, что Украина могла быть отказаться от части своих территорий, ради наступления мира, вызывают тревогу и опасение. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Der Standard" заявил глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В Австрии отреагировали на идеи – в обмен на мир Украине отказаться от части своих территорий

Австрия. Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что обязательно придет то время, когда сторонам придётся искать площадки для переговоров и начинать диалог.


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"То, что мы можем свободно дискутировать — это то, что характеризует плюралистические демократии и отличает нас от Владимира Путина и его системы. Мы не должны делать ошибку, делая вид, что разрешено только одно мнение", — заявил Александер Шалленберг.

При этом дипломат согласился с тем, что сегодня возобновление переговоров невозможно, но терять надежду на возобновление дипломатии нельзя. 

Шалленберг отметил, Россия сегодня рассчитывает исключительно на силу и надеется на поле боя достичь все, что ранее заполировала, поэтому глупо было бы полагать, что Украина должна уступить и отказаться от своих законных территорий. 

В то же время австрийский дипломат все еще считает, что нельзя вводить запрет на въезд в Европу для всех граждан РФ.

"Мы безоговорочно поддерживаем Украину в борьбе за восстановление ее территориального суверенитета и целостности. Россия грубо нарушает все основополагающие принципы Устава ООН. Но мы не должны рубить все мосты, все каналы диалога, и когда придет время, нам также понадобятся площадки для переговоров, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе", — констатировал глава МИД Австрии.

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Источник: https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000144186220/aussenminister-schallenberg-zu-rbi-in-russland-ein-exempel-zu-statuieren
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