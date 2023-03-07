В Австрии отреагировали на идеи – в обмен на мир Украине отказаться от части своих территорий

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Кравцев Сергей
Идеи о том, что Украина могла быть отказаться от части своих территорий, ради наступления мира, вызывают тревогу и опасение. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Der Standard" заявил глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Австрия. Фото: из открытых источников
Дипломат подчеркнул, что обязательно придет то время, когда сторонам придётся искать площадки для переговоров и начинать диалог.
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При этом дипломат согласился с тем, что сегодня возобновление переговоров невозможно, но терять надежду на возобновление дипломатии нельзя.
Шалленберг отметил, Россия сегодня рассчитывает исключительно на силу и надеется на поле боя достичь все, что ранее заполировала, поэтому глупо было бы полагать, что Украина должна уступить и отказаться от своих законных территорий.
В то же время австрийский дипломат все еще считает, что нельзя вводить запрет на въезд в Европу для всех граждан РФ.
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