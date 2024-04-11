В Австрии объяснили свою позицию по мирным переговорам Украины и России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны проходить при участии России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spiegel.



Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото из открытых источников

Карл Нехаммер утверждает, что мирные переговоры неизбежны, ведь закончить войну можно только через диалог с Россией. Глава австрийского правительства подчеркнул, что мир с Россией также должен поддержать и украинский народ.

"Без России не может быть мира. Украина испытала вторжение, а это значит, что это может сработать только с участием Украины", — сказал Нехаммер.

Также канцлер Австрии рассказал о своих беспокойствах, что война становится неконтролируемой и более масштабной. Политик напомнил, что раньше Украина получала лишь некоторое вооружение, а сегодня ожидает истребители.

"Сначала речь шла о поддержке боеприпасами, оборонительным вооружением. Потом было много табу, которые вдруг перестали быть табу. Так что отправляют уже танки, а теперь истребители", — сказал Карл Нехаммер.

Отметим, что в июне Швейцария принимает саммит мира, где состоятся обсуждения плана окончания войны в Украине. Россия не была приглашена к дискуссиям, а, по словам Зеленского, Путину передадут разработанные в Швейцарии договоренности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Глава МИД КНР призвал собрать международную конференцию для решения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в администрации Зеленского объяснили, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров для окончания войны с Россией.