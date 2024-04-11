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В Австрии объяснили свою позицию по мирным переговорам Украины и России

Глава правительства Австрии Карл Нехаммер заявил, что без участия России в мирных переговорах "не может быть мира" в войне в Украине.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны проходить при участии России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spiegel.

В Австрии объяснили свою позицию по мирным переговорам Украины и России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото из открытых источников

Карл Нехаммер утверждает, что мирные переговоры неизбежны, ведь закончить войну можно только через диалог с Россией. Глава австрийского правительства подчеркнул, что мир с Россией также должен поддержать и украинский народ.

"Без России не может быть мира. Украина испытала вторжение, а это значит, что это может сработать только с участием Украины", — сказал Нехаммер.

Также канцлер Австрии рассказал о своих беспокойствах, что война становится неконтролируемой и более масштабной. Политик напомнил, что раньше Украина получала лишь некоторое вооружение, а сегодня ожидает истребители.

"Сначала речь шла о поддержке боеприпасами, оборонительным вооружением. Потом было много табу, которые вдруг перестали быть табу. Так что отправляют уже танки, а теперь истребители", — сказал Карл Нехаммер.

Отметим, что в июне Швейцария принимает саммит мира, где состоятся обсуждения плана окончания войны в Украине. Россия не была приглашена к дискуссиям, а, по словам Зеленского, Путину передадут разработанные в Швейцарии договоренности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. Глава МИД КНР призвал собрать международную конференцию для решения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в администрации Зеленского объяснили, изменилась ли позиция Украины относительно мирных переговоров для окончания войны с Россией.



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Источник: https://www.spiegel.de/
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