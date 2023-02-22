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В армию Пригожина вербовали зеков и из Украины

Служба безопасности заблокировала в Виннице канал «рекрутинга» бывших узников в ряды российской частной военной компании (ПИК) «Вагнер»

сегодня, 15:42
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Автор:

Моесеенко Валентина

Силовики провели в Виннице спецоперацию и задержали российского наемника, отбиравшего "кандидатов" и вербовавшего их в ПИК Пригожина, пишут "Комментарии". За вступление в ряды "вагеровцев" и участие в боевых действиях против Украины злоумышленник обещал каждому "рекруту" определенную сумму: от 2 до 4 тысяч долларов в месяц.

В армию Пригожина вербовали зеков и из Украины

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По данным СБУ, агентом рашистов оказался виннитчанин-рецидивист, который 15 лет просидел в тюрьме за разбой и групповое изнасилование. Собственно, имея широкий круг знакомых среди криминалитета, в том числе и среди жителей Российской Федерации, на винничанина вышел представитель "Вагнера" и предложил присоединиться к войне против ВСУ и Сил обороны. По наставлениям врага рецидивист начал подыскивать уголовников для вербовки в частную военную компанию Пригожина.


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Во время проведения санкционированного обыска в доме фигуранта правоохранители, кроме прочего, нашли мобильные телефоны и компьютерную технику, в которых есть доказательства переписки с "вагнеровцем" и преступной деятельности против Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей.

Как писали "Комментарии" ранее, Верховная Рада признала ПИК "Вагнер" преступной организацией . Украина надеется, что признание ПИК Вагнер преступной организацией подхватят и другие страны.

На страницах "Комментариев" говорилось и о том, что Соединенные штаты Америки обвинили российскую частную военную компанию (ПВК) "Вагнер", поддерживаемую Кремлем, во вмешательстве во внутренние дела африканских стран и "повышении вероятности роста насильственного экстремизма" в регионе Сахель, где происходит все больше атак и усугубляется ситуация.



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