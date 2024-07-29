В 3 ОШБр предупредили о скором продвижении окупантов на фронте: что происходит

Немецкий аналитик Юлиан Репке предположил, что российские оккупанты теоретически могут дойти до Киева всего за два года, учитывая темпы их продвижения к востоку от Покровска. На это заявление отреагировал майор ВСУ, экскомандир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Жорин отметил, что подсчеты экспертов по продвижению ВС РФ являются "гаданиями на кофейной гуще", но предупреждение не стоит полностью отвергать. Он подчеркнул, что российские войска действительно продвигаются быстро, что видно даже с карт, доступных в интернете. По его словам, единственным способом остановить россиян есть против ВСУ.

Жорин акцентировал на том, что россияне останавливаются только там, где терпят поражение. Если их не остановить, война может быстро дойти до дома тех, кто не участвует в боевых действиях. Он призвал просыпаться, снимать "кастрюлю надежд" с головы и становиться в борьбу, подчеркивая, что чем раньше уничтожить россиян, тем быстрее закончится война.

"Правда в том, что россияне действительно быстро продвигаются, это не сложно заметить даже по картам, которые есть в Сети. Победными песнями, надеждами и чаяниями их не остановить. Россияне останавливаются только там, где получают п***лину. А если их не остановить – война реально может прийти очень быстро, в том числе домой к тем, кто не пошел на войну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовит новое наступление . Российские оккупационные войска готовят наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью. Как рассказал ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

