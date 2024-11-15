Последняя экономическая политика Кремля указывает на то, что российская экономика, вероятно, столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что президент России диктатор Владимир Путин озабочен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Недавно Кремль принял несколько мер, направленных на сокращение расходов российского правительства на раненых российских военнослужащих, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкая рождаемость и нехватка рабочей силы.

"Эта политика демонстрирует, что российская экономика не столь устойчива к санкциям Запада, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как это представляет российское правительство. Эта политика также показывает, что Кремль не сможет поддерживать затяжную войну в течение многих лет и десятилетий, защищая российское общество от экономических проблем. Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше обострит экономические проблемы России", – отмечают в ISW.

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Какие проблемы причинили западные санкции Лаврову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда "Россия" из-за западных санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

"В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета назад. Потому что, оказывается, там практически все компании, осуществляющие заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране", — сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. Лавров добавил, что такая же ситуация с ним была и в Бразилии.