В 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки: почему оставили украинских солдат

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Slava Kot
Украинские силы вышли из Авдеевки, однако впоследствии оказалось, что несколько бойцов остались в окружении врага и были расстреляны российскими солдатами. В 110-й Бригаде объяснили ситуацию с оставленными украинскими бойцами на позиции "Зенит" в Авдеевке.
Почему оставили украинских солдат в Авдеевке. Фото: 110-та Бригада
110-тая отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовала разъяснение скандальной ситуации. По их сообщению выход из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов с обстрелами эвакуационных путей и автомобилей.
Из-за этой ситуации несколько тяжелораненых и погибших украинских бойцов не смогли эвакуировать.
Таким образом, было решено путем сдачи в плен сохранить жизнь украинским воинам с последующим обменом их на российских пленных.
Силы РФ захватили позицию "Зенит" в Авдеевке, а на обнародованных россиянами видео были опознаны трое погибших украинских солдат — Георгий Павлов, Андрей Дубницкий, Иван Житник. Кроме того, в 110-й Бригаде добавляют, что россияне также расстреляли Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом убитом россиянами украинском военнослужащем информации пока остается неподтвержденной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ назвали следующий населенный пункт, который пытается захватить армия РФ после Авдеевки.
Также "Комментарии" писали о подсчитанных потерях Украины и России за все время активного штурма Авдеевки.
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