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В 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки: почему оставили украинских солдат

Армия России расстреляла украинских бойцов, которые должны были попасть в российский плен по установленным предварительным договоренностям.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинские силы вышли из Авдеевки, однако впоследствии оказалось, что несколько бойцов остались в окружении врага и были расстреляны российскими солдатами. В 110-й Бригаде объяснили ситуацию с оставленными украинскими бойцами на позиции "Зенит" в Авдеевке.

В 110-й Бригаде объяснили скандальную ситуацию с выходом из Авдеевки: почему оставили украинских солдат

Почему оставили украинских солдат в Авдеевке. Фото: 110-та Бригада

110-тая отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовала разъяснение скандальной ситуации. По их сообщению выход из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов с обстрелами эвакуационных путей и автомобилей.

Из-за этой ситуации несколько тяжелораненых и погибших украинских бойцов не смогли эвакуировать.

"Посредством полного окружения опорного пункта “Зенит” было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с враждебной стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных" ", – пишут в 110 Бригаде.

Таким образом, было решено путем сдачи в плен сохранить жизнь украинским воинам с последующим обменом их на российских пленных.

"Враг сообщил координаторов этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", — говорится в сообщении украинских военных.

Силы РФ захватили позицию "Зенит" в Авдеевке, а на обнародованных россиянами видео были опознаны трое погибших украинских солдат — Георгий Павлов, Андрей Дубницкий, Иван Житник. Кроме того, в 110-й Бригаде добавляют, что россияне также расстреляли Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом убитом россиянами украинском военнослужащем информации пока остается неподтвержденной.

"ВС РФ — террористы и военные преступники, которые расстреляли безоружных раненых. Соответствующие органы проведут расследование и установят правду по факту нарушения законов и обычаев войны, вместе с умышленным убийством", — пишут в 110 Бригаде и добавляют, что "за преступления против наших мы дадим достойный ответ!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ назвали следующий населенный пункт, который пытается захватить армия РФ после Авдеевки.

Также "Комментарии" писали о подсчитанных потерях Украины и России за все время активного штурма Авдеевки.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=370188442442371&set=a.127015893426295&locale=uk_UA
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