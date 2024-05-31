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Узнают ли россияне, что такое ATACMS: каким оружием США Украина сможет бить по России

Украинские защитники смогут использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS

сегодня, 17:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон позволил Украине наносить удары по России используя американское оружие, однако не все. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

Узнают ли россияне, что такое ATACMS: каким оружием США Украина сможет бить по России

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для осуществления нападения на Харьков на северо-востоке Украины.

Но эта политика не дает Украине разрешения на использование ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.

По данным издания, узкая географическая сфера применения является попыткой администрации американского президента Джо Байдена помочь Украине лучше защититься от продолжающегося наступления России, одновременно ограничив риск перерастания конфликта в Украине в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина прощается с очередной военной весной, во время которой россияне усилили наступательные действия, варварские обстрелы и бомбардировки, а мы – давление на партнеров с просьбами усилить поставки вооружений и разрешить бить ими по военным объектам на территории РФ. Идет активная подготовка к намеченному на середину июня саммиту мира, к подписанию новых соглашений о безопасности и усилению защиты нашего неба, о чем сообщил в вечернем обращении 30 мая президент Владимир Зеленский. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июня – в военном, политическом и дипломатическом плане.




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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-allows-ukraine-to-strike-inside-russia-with-american-weapons-72a3f8a1?mod=world_lead_pos1
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