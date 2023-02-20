Уже завтра: О чем умолчит и что скажет Путин в обращении к россиянам

Через фактически год войны будет говорить Путин, скорее всего о том, что разносят "рупоры Кремля" на протяжении всего этого времени. Главные вероятные тезисы обобщило "Радио свобода", пишут "Комментарии".



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Вероятно, речь пойдет об исторической роли России , которая мужественно противостоит врагам вокруг и несет "благую" миссию сохранения неких ценностей, исторического наследия и достижений в победе над нацизмом. О сердечниках антиколониализма, которым теперь стала Россия.

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Не обойдется без экскурса в "путинскую" историю Украины, где сейчас режим "почитает нацистских преступников", "запрещает русский язык", "запрещает праздновать 9 мая" и "устраивает геноцид".

В этом ключе обязательно пойдет речь об успехах СВО (специальной военной операции, так в России называют войну с Украиной). О том, что на фронтах все идет по плану и все поставленные задачи выполняются. Если что-то не так, то это временно и вызвано тем, что "войну против России ведет все коллективное мероприятие".

По идее, найдет в речи Путин несколько абзацев и для героизма и самоотверженности российских военных, умелому командованию и преимуществам "современного" российского оружия. Причем, не только уже используемой, но и потенциально может быть использована при необходимости. Возможно, вспомнит и ядерную "мощь", намекая на использование ядерного оружия, межконтинентальных ракет и других "вундерваффе", которых должна бояться не только Украина, но и ЕС с НАТО.

Конечно, речь зайдет об экономических успехах России наперекор западным санкциям и ограничениям.

Но есть ряд тем, о которых Путин не вспомнит и проблем о которых явно умолчит.

Каково стало реальное отношение к России за последний год в цивилизованном мире, где все чаще проводят аналогию кремлевского режима с тем же нацистским, победой над которым так гордятся в российской пропаганде. О реальных общественных настроениях в Украине, относительно которых в Кремле ошиблись в феврале 2022 года и все чаще осознают теперь.

О безумных потерях среди россиян на фронтах в Украине и часто бестолковой тактике ведения боевых действий, которую в британском The Times оценили в 2000 павших за каждые 100 ярдов захваченной территории. О циничных военных преступлениях, от которых погибали граждане Украины и по которым западные партнеры уже давно обсуждают создание специального трибунала. Тысячи убитых мирных людей, захоронения которых видны даже из космоса. О постоянных обстрелах гражданских объектов по всей Украине.

О невероятном количестве российской техники уже уничтожено в войне. Ведь уже дошло до того, что с хранения снимаются давно устаревшие танки Т-62, используются ракеты, не предназначенные для ударов по наземным целям, и то, что российские мобилизованные используют просроченные жгуты из автомобильных аптечек.

О том, что положение дел в российской провинции привело к тому, что выплаты за погибшего военного считаются едва ли не единственным шансом экономического выживания для их семей.

Как писали "Комментарии", Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что 52% имели друзей или родственников, принимавших участие в так называемой "специальной военной операции".

Также на страницах "Комментариев" говорилось, что какие бы решение не приняла РФ и чтобы не сказал глава страны-террористки, кардинально они ничего не изменят. А украинцам нужно не переживать за слова диктатора, а готовиться к контрнаступлению.