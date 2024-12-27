Уже в ближайшие сроки: в ВСУ раскрыли детали о новых штурмах на двух направлениях фронта

Российские захватчики готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Речь идет о Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", — отметил Владислав Волошин.

Отметим, в ходе этого же эфира Владислав Волошин отметил, что во время удара HIMARS по штабу РФ в Запорожской области были ликвидированы не только офицеры. Оккупанты не досчитались еще и 150 солдат.

"Мы еще не сказали об остальных 150 (оккупантов, — ред.) потерях среди вражеских войск. На 150 человек уменьшилось количество тех, кто будет пытаться воевать против Украины", — рассказал спикер.

Кроме того, по данным Владислава Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.

Читайте также на портале "Комментарии" — ГУР Минобороны сообщало, что украинские защитники ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы из HIMARS.

"Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия", — говорится в сообщении.



