Уже в ближайшие сроки: в ВСУ раскрыли детали о новых штурмах на двух направлениях фронта

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Кравцев Сергей
Российские захватчики готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Речь идет о Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку.
Отметим, в ходе этого же эфира Владислав Волошин отметил, что во время удара HIMARS по штабу РФ в Запорожской области были ликвидированы не только офицеры. Оккупанты не досчитались еще и 150 солдат.
Кроме того, по данным Владислава Волошина, Силы обороны уничтожили несколько ББМ и повреждены три танка.
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