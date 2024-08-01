Уже скоро может быть прорыв врага оперативного масштаба: названо направление

Российские оккупанты на Покровском направлении сумели добиться тактического вклинения в систему Сил обороны на направлении Сокол – Сергеевка, на глубину – до 6.5 км и на ширину по фронту – 7.5 км, а также – преодолеть там же барьерный рубеж по реке Волча и реке Казеной Торец фактически прорвавшись между ними, вдоль железной дороги, которая ведет с Авдеевки на Покровск, рассказывает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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"К сожалению, надежды на то, что противника удастся остановить на рубеже по этим водным препятствиям — не оправдались", — добавил эксперт.

По его словам, становится очевидно, что передовые подразделения ВСУ, в силу того, что уступают противнику в силах и средствах, пока не способны помешать пусть медленному, но достаточно уверенному продвижению войск врага.

"Более того, за последние 1.5-2 недели, благодаря перегруппировке и введению в бой на этом направлении своего оперативного резерва командованию УВ "Центр" удалось нарастить темпы своего продвижения на Покровском направлении, и оно стало расти", — добавил эксперт.

Например, по его информации, враг, очевидно, взял под контроль район села Тимофеевка и прорвался по направлениям Волча — Веселое, Волча — Желанне, а также в направлении села Сергеевка.

"На данный момент, очевидно, противник уже полностью занял село Веселое, ведет бой на северной и восточной окраинах села Желанное и находится где-то в 1.8 км от восточной окраины села Сергеевки", — подчеркнул Машовец.

Как подчеркнул эксперт, сейчас враг находится очень близко к тому, чтобы к концу следующего месяца получить прорыв оперативного масштаба на Покровском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский назвал города, которые хочет захватить враг.



