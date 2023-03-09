Уже официально: в ВСУ назвали имя расстрелянного рашистами пленника

ВСУ официально подтвердили версию обнародованную журналистом Юрием Бутусовым о том, что на шокирующем видео расстрела безоружного военнопленного – Александр Мациевский. Напомним, что рашисты убили его под Бахмутом после отказа снять украинский шеврон и слова "Слава Украине".

Олександр Мацієвський лишився вірним присязі та Україні

В ВСУ рассказали о подробностях последнего боя Александра и его побратимов:

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"30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника, — сказано в сообщении регионального управления Сил ТрО "Север" ВСУ. — Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезли. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия. Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей к сожалению не осталось — все погибшие или пропавшие без вести".

Мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на кадрах видео, сообщают в ВСУ.

– Это нарушение Женевских конвенций. А еще – это подлость и их страх. Потому что даже в таком положении наш воин не испугался их и сказал "Слава Украине", — говорят в ВСУ.

Родился Александр 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать, Прасковья Михайловна. Она работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там же Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину. До февраля 2022 Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, дежурил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво снова обращался в сборный пункт. 11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны.

Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером. В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила. 29 декабря он позвонил ей, это был их последний разговор. После слов Саши, "Мама, я никогда не сдамся в плен!" Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте.

14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка.

Напомним, что генсек ООН во время вчерашнего посещения Киева, комментируя шокирующее видео расстрела украинского военнопленного, призвал всех соблюдать законы войны.

Но этой ночью РФ нанесла по Украине новый ракетный удар.

В ВСУ объяснили, почему раньше таких ракетных ударов еще не было .