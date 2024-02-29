"Уже идут бои в пределах села": россияне штурмуют два населенных пункта возле Бахмута

Россияне пытаются захватить Ивановское и Богдановку на Бахмутском направлении. Сегодня там идут бои. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, пишет ТСН.

Бои на Бахмутском направлении (фото из открытых источников)

Военный рассказал, что сегодня там проводятся все инженерные и фортификационные мероприятия, необходимые для сдерживания российских окупантов.

Также он рассказал, что россияне продолжают давить и продвигаться в район населённого пункта Ивановка и Богдановка.

"Там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит свои удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует свою артиллерию с помощью таких дронов как "зал" и "Орлан", и также активно применяет FPV-дроны", — сказал Евлаш.

Кроме того, россияне активно применяются штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригад. В течение суток на Бахмутском направлении враг совершил около 700 обстрелов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что купанты начали атаку на новом направлении . Российские захватчики пытаются продвинуться на Запорожском направлении, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов. При этом он добавил, что у россиян преимущество у артиллерии и авиации. При этом, по словам военного, захватчики в Запорожском направлении используют кейс Авдеевки.

То есть, подчеркивает он, враг пытается продвинуться, хотя такие его действия не всегда преуспевают. Также Денисов рассказал, что бывают случаи, когда враг накрывает друг друга "дружеским огнем". По его словам, на участке "Легиона Свободы", оккупанты заняли одно из зданий и буквально через несколько минут туда прилетела "дружеская" мина. В результате все захватчики погибли.

