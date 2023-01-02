Уже есть претендент на российскую территорию: Данилов намекнул, о какой стране идет речь

Совсем скоро у России могут появиться новые "собственники". Постепенно большая часть российской территории может раствориться в соседней стране. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"У россиян могут появиться новые "собственники". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", — отметил Алексей Данилов.

При этом секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, имеет ли он ввиду Китай, который очень хитро выстраивает сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в самой России и внутри китайско-российских отношений.

Алексей Данилов допустил, что вполне вероятно, что будущее России – это колониальный статус.

Высказался Данилов и о перспективах мирных переговоров с Москвой. Секретарь СНБО считает, что с Россией нужно не переговоры вести, а делать все возможное, чтобы поскорее эту страну уничтожить.

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