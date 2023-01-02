Уже есть претендент на российскую территорию: Данилов намекнул, о какой стране идет речь

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Кравцев Сергей
Совсем скоро у России могут появиться новые "собственники". Постепенно большая часть российской территории может раствориться в соседней стране. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
При этом секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, имеет ли он ввиду Китай, который очень хитро выстраивает сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в самой России и внутри китайско-российских отношений.
Алексей Данилов допустил, что вполне вероятно, что будущее России – это колониальный статус.
Высказался Данилов и о перспективах мирных переговоров с Москвой. Секретарь СНБО считает, что с Россией нужно не переговоры вести, а делать все возможное, чтобы поскорее эту страну уничтожить.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели сегодня, 30 декабря, видеопереговоры. Было заявлено о готовности наращивать "стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире". Что можно сказать о российско-китайских отношениях, в том числе в ракурсе войны в Украине. Как они развивались (видоизменялись) в этом году, чего ожидать в будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — у Байдена отреагировали на частые разговоры Путина и Си Цзиньпина.
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Обсуждения
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Геннадій
сегодня, 08:36
Чому великі посадові особи і сам президент ходят не бриті і одягаються як хіппі, немає часу , чи в окопах сидят без води. СРОМОТА.