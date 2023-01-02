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Уже есть претендент на российскую территорию: Данилов намекнул, о какой стране идет речь

Впрочем, секретарь СНБО избежал прямого ответа на вопрос, идет ли речь о Китае

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Совсем скоро у России могут появиться новые "собственники". Постепенно большая часть российской территории может раствориться в соседней стране. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Уже есть претендент на российскую территорию: Данилов намекнул, о какой стране идет речь

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"У россиян могут появиться новые "собственники". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", — отметил Алексей Данилов.

При этом секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, имеет ли он ввиду Китай, который очень хитро выстраивает сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в самой России и внутри китайско-российских отношений.

Алексей Данилов допустил, что вполне вероятно, что будущее России – это колониальный статус. 

Высказался Данилов и о перспективах мирных переговоров с Москвой. Секретарь СНБО считает, что с Россией нужно не переговоры вести, а делать все возможное, чтобы поскорее эту страну уничтожить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели сегодня, 30 декабря, видеопереговоры. Было заявлено о готовности наращивать "стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами во благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире". Что можно сказать о российско-китайских отношениях, в том числе в ракурсе войны в Украине. Как они развивались (видоизменялись) в этом году, чего ожидать в будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Байдена отреагировали на частые разговоры Путина и Си Цзиньпина.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg&feature=youtu.be
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Обсуждения

Геннадій

сегодня, 08:36

Чому великі посадові особи і сам президент ходят не бриті і одягаються як хіппі, немає часу , чи в окопах сидят без води. СРОМОТА.

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