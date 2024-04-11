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Уже есть план. Как Украина решит проблему с уничтоженными электростанциями

Как сообщил в комментарии 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина будет импортировать электроэнергию из других стран и параллельно будет отстраивать утраченное

сегодня, 20:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россия сегодня сумела уничтожить Трипильскую тепловую электростанцию, которая являлась важным источником энергии для Киевской, Житомирской и Черкасской областей, отметил Михаил Подоляк.

Уже есть план. Как Украина решит проблему с уничтоженными электростанциями

Михаил Подоляк

По его словам, Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию из соседних стран, одновременно производя масштабные ремонтные работы, чтобы восстановить утраченное. При этом, подчеркнул советник главы Офиса президента, Украина рассматривает различные возможности, такие как гидро- и теплогенерация, а также другие виды энергоснабжения.

Между тем, добавил Подоляк, Украина продолжит работу над получением от партнеров современных систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot. Советник главы Офиса президента отметил, что наличие таких систем могло бы помочь избежать разрушений энергетической инфраструктуры.

Очень важно иметь современные системы ПВО, такие как Patriot, обеспечивающие безопасность нашей страны. Однако мы также должны стремиться использовать их сразу, а не ждать десятилетия, добавил Подоляк и подчеркнул, что на самом деле у партнеров есть все необходимые системы, которые там стоят без дела.

Подоляк подчеркнул, что Украина, как и любая другая страна в условиях войны, не может самостоятельно обеспечить себя столь мощными системами противовоздушной обороны в короткие сроки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия методично уничтожает объекты тепловой генерации в Украине. При этом оппозиция обвинила власти в том, что они выделили безумные деньги в защиту ТЭС и ТЭЦ, но на самом деле Россия их уничтожила ракетными ударами. При этом, как отмечают эксперты, оградить ТЭС от российских ракет просто невозможно. Они говорят, что ракетный удар выдержат только АЭС и подземные газовые хранилища. Остальное Россия может уничтожить, если эти объекты не защитить системами ПВО.




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Источник: https://24tv.ua/udar-po-tripilskiy-tes-11-kvitnya-2024-podolyak-poyasniv-yak_n2533632
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morrison

сегодня, 19:52

иными словами – оставь надежду всяк сюдЫ входящий


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