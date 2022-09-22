Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан запрещают своим гражданам воевать в Украине

После обращения президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации несколько стран заявили, что против участия своих граждан в этой войне. За это предусмотрена уголовная ответственность, сообщает турецкое издание Anadolu Agency.

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан запрещают гражданам воевать. Фото с открытых источников

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан через посольства своих стран заявили, что гражданам будет угрожать уголовная ответственность.

Первой об этом заявили в Кыргызстане. Там заявили, что если их граждан будут заставлять идти на войну, то нужно сразу обращаться в дипломатические посольства страны для решения этих вопросов. Также органы власти Кыргызстана отметили, что участников войны в Украине может ожидать срок от 5 до 10 лет заключения и конфискация имущества.

Сразу после заявлений Кыргызстана появились и сообщения от Узбекистана и Казахстана. Власти Узбекистана объявили, что участие в войне в составе добровольных батальонов будет наказываться до 10 лет лишения свободы. В свою очередь Казахстан сообщает о сроке заключения за такое нарушение от 5 до 9 лет.

Интересно, что Узбекистан покинул организацию ОДКБ, являющуюся аналогом НАТО во главе с Россией на территории стран бывшего СССР. А Казахстан и Кыргызстан до сих пор являются ее членами. Эта организация должна помогать странам-членам в военных действиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обмене пленными между Украиной и Россией, где помогали другие страны, включая Турцию и Саудовскую Аравию.

Также "Комментарии" писали, как союзники Владимира Путина все больше отвлекаются от него, потому что боятся санкций со стороны США.





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