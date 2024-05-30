Увидим тупик на передовой в Украине до конца года: о чем говорит тактика оккупантов

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что время от времени в СМИ всплывают материалы о необходимости Киеву и Москве начинать переговоры, война и дальше продолжается, эскалация в которой только усиливается. Что может произойти на передовой в Украине до конца года? Как РФ хочет разрушить украинский фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью LIGA.net предположил, что в конце 2024 года на фронте в Украине может сложиться тупиковая ситуация, из которой удастся выйти в 2025 году, если условия будут в пользу ВСУ.
По словам Лейтона, пока не поступит новый массовый приток западной помощи, высока вероятность, что то, что сейчас происходит во время битвы за Волчанск и происходило в боях за Авдеевку, произойдет в других местах.
По его словам, если Украина сможет повысить ловкость своей армии, улучшить тактические навыки командиров и подразделений, то будут реальные шансы вернуть назад хотя бы часть недавних завоеваний России.
Эксперт отметил, что целью Украины должно быть сохранение независимости и создание условий для быстрого вступления в НАТО и ЕС: "Быстрые и решительные шаги, которые заставят россиян перейти к обороне, ускорят конец войны".
Полковник армии Британии в отставке и военный эксперт Глен Грант в эфире канала "Эспрессо" заявил, что оккупационные войска России хотят артиллерией и управляемыми авиационными бомбами разрушить украинский фронт.
По его словам, может измениться возможность украинской стороны использовать артиллерию и контрбатарейный огонь для уничтожения артиллерийского потенциала противника.
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