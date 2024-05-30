Увидим тупик на передовой в Украине до конца года: о чем говорит тактика оккупантов

Несмотря на то, что время от времени в СМИ всплывают материалы о необходимости Киеву и Москве начинать переговоры, война и дальше продолжается, эскалация в которой только усиливается. Что может произойти на передовой в Украине до конца года? Как РФ хочет разрушить украинский фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украина должна определять условия этой войны

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью LIGA.net предположил, что в конце 2024 года на фронте в Украине может сложиться тупиковая ситуация, из которой удастся выйти в 2025 году, если условия будут в пользу ВСУ.

По словам Лейтона, пока не поступит новый массовый приток западной помощи, высока вероятность, что то, что сейчас происходит во время битвы за Волчанск и происходило в боях за Авдеевку, произойдет в других местах.



"Украина упорно работает над сопротивлением России. Это все вопрос времени. Если скоро придет помощь Запада, украинские силы наберут необходимое количество солдат и проведут их подготовку, то страна сможет остановить большинство, если не все российские продвижения. По сути, увидим тупик на передовой до конца года. Из него можно выйти в 2025-м, если условия будут в пользу Украины", — сказал военный.

По его словам, если Украина сможет повысить ловкость своей армии, улучшить тактические навыки командиров и подразделений, то будут реальные шансы вернуть назад хотя бы часть недавних завоеваний России.

Эксперт отметил, что целью Украины должно быть сохранение независимости и создание условий для быстрого вступления в НАТО и ЕС: "Быстрые и решительные шаги, которые заставят россиян перейти к обороне, ускорят конец войны".

Россияне проталкиваются, зондируют, а затем закрепляют успех

Полковник армии Британии в отставке и военный эксперт Глен Грант в эфире канала "Эспрессо" заявил, что оккупационные войска России хотят артиллерией и управляемыми авиационными бомбами разрушить украинский фронт.

"Итак, российская тактика на данный момент состоит в том, чтобы с помощью своей артиллерии и управляемых авиабомб максимально разрушить фронт, сделать невозможным пребывание украинских солдат в окопах, а, следовательно, атаковать как можно большим количеством пушечного мяса. Не думаю, что что-то из этого изменится", — рассказал британский полковник.

По его словам, может измениться возможность украинской стороны использовать артиллерию и контрбатарейный огонь для уничтожения артиллерийского потенциала противника.

"Однако где россияне собираются атаковать, я не имею никакого представления. Возможно, они еще даже сами не знают, но вы можете быть уверены, что, если у них будет достаточно сил, они продолжат атаку там, где, по их мнению, будет самая слабая позиция", – высказался эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли мы входим в процесс мирного кейса: что решится ближайшие месяцы.



