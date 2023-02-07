Уверенности в победе уже нет: по всей России начали проверять бомбоубежища

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Кравцев Сергей
Затянувшаяся война в Украине стали причиной нового указа Кремля – начать проверку и модернизацию бомбоубежищ по всей России. Если раньше появлялась информация о том, что проверяются бомбоубежищах в приграничных с Украиной областях и Москве, то теперь поступила команда проверить укрытия даже в самых отдаленных областях РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Moscow Times", со ссылкой на нынешних и бывших чиновников РФ.
Бомбоубежища. Фото: из открытых источников
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По данным издания, на официальном портале закупок Zakupki опубликованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране.
Закупки включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушных фильтров и освещения.
В одном из примеров, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей (54 100 долларов) на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.
По словам российского чиновника, решение о проверке сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку и навести порядок дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства.
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