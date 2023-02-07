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Уверенности в победе уже нет: по всей России начали проверять бомбоубежища

По словам РосСМИ, приказ об инспекции появился еще весной 2022 года

сегодня, 11:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Затянувшаяся война в Украине стали причиной нового указа Кремля – начать проверку и модернизацию бомбоубежищ по всей России. Если раньше появлялась информация о том, что проверяются бомбоубежищах в приграничных с Украиной областях и Москве, то теперь поступила команда проверить укрытия даже в самых отдаленных областях РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Moscow Times", со ссылкой на нынешних и бывших чиновников РФ.

Уверенности в победе уже нет: по всей России начали проверять бомбоубежища

Бомбоубежища. Фото: из открытых источников


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"После распада СССР они (Ред. – бомбоубежища) никому не были нужны. Но сейчас, в связи с ситуацией на фронте, Кремль распорядился, чтобы все было упорядочено", – рассказал чиновник одной из западных российских областей.

По данным издания, на официальном портале закупок Zakupki опубликованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране.

Закупки включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушных фильтров и освещения.

В одном из примеров, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей (54 100 долларов) на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.

По словам российского чиновника, решение о проверке сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку и навести порядок дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства.

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Источник: https://www.themoscowtimes.com/2023/02/06/amid-ukraine-war-kremlin-orders-nationwide-bomb-shelter-overhaul-a80085
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