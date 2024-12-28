Увеличилось ли количество российских солдат на территории РФ: обновленные данные ГУР

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Кравцев Сергей
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом Юсов заявил в интервью телеканалу "Новости.LIVE".
Российские военные. Фото: из открытых источников
Представитель украинской разведки отметил, потери российских войск являются колоссальными и демонстрируют тенденцию к росту. В то же время количество российских солдат на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.
В этом же интервью представитель ГУР Минобороны отметил, что украинские беспилотники способны наносить поражения по целям, расположенным на расстоянии до двух тысяч километров. А различные взрывы на территории РФ происходят на военных объектах, и связанных с "оборонкой" страны-агрессора.
При этом представитель ГУР не стал раскрывать детали об успешных операциях в Мурманской области, где находится аэродром "Оленья", и об атаках БПЛА на другие стратегические военные аэродромы на территории РФ. Юсов сослался на то, что "разведка любит тишину", и пока не обо всех операциях можно рассказывать.
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