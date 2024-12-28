На какое расстояние могут бить украинские дроны: в ГУР сделали признание

Украинские беспилотники способны наносить поражения по целям, расположенным на расстоянии до двух тысяч километров. А различные взрывы на территории РФ происходят на военных объектах, и связанных с "оборонкой" страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Новости.LIVE" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

При этом представитель ГУР не стал раскрывать детали об успешных операциях в Мурманской области, где находится аэродром "Оленья", и об атаках БПЛА на другие стратегические военные аэродромы на территории РФ. Юсов сослался на то, что "разведка любит тишину", и пока не обо всех операциях можно рассказывать.

"Из того, что можно говорить, это уже не секрет, до 2 тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать", — сказал представитель военной разведки.

Андрей Юсов добавил, что "мы не подтверждаем и не опровергаем, нет официальных заявлений, когда в большинстве случаев что-то взрывается в России".

"Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так", — сказал представитель разведки.

Юсов акцентировал, что "инциденты случаются" исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией государства-агрессора, на объектах, которые занимаются или финансированием, или военным, логистическим и оборонным обеспечением вражеских сил.

"В отличие от того, что делает враг, мы видим массированные обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, которые продолжаются. Это фактически военные преступления, о которых говорит весь мир. То инциденты в РФ связаны исключительно с военными объектами, с военной инфраструктурой", — подчеркнул Юсов.

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