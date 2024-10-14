Увеличение количества казней украинских военнопленных оккупантами: какой приказ отдал Кремль

В последнее время существенно увеличилось количество случаев увеличение казней украинских военнопленных. Это происходит при согласии и поощрении российских командиров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Казнь украинских военнопленных. Фото: из открытых источников

Российские войска казнили 9 украинских военнопленных в Курской области на фоне увеличения количества казней украинских военнопленных на всей территории боевых действий. Аналитики проекта Deepstate сообщили 13 октября, что российские войска казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области 10 октября.

"В последнее время ISW наблюдает увеличение количества казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру боевых действий, а российские командиры, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни украинских военнопленных", – говорится в отчете.

ISW продолжает отслеживать видеозаписи и сообщения о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими и наблюдает более широкую тенденцию российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами.

Аналитики добавляют, что российские так называемые военные блогеры в основном прославляли казнь украинских военнопленных, подтверждая норму оправдывать и отмечать военные преступления в более широком российском ультранационалистическом сообществе.

"Многие российские блогеры не только оправдывали, но и праздновали казнь российских военнопленных в Курской области, утверждая, что казни были заслуженными или что такие казни – обычный аспект войны", – говорится в отчете ISW.

В то же время, отмечают в обзоре, другие российские блогеры подчеркнуто призвали российских военных увеличить количество казней украинских военнопленных на всем театре боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" - новые подробности прорыва россиян: стоит ли "бить тревогу" из-за событий на Курщине.



