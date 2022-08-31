Утро в российском Белгороде началось со взрывов

Утром 31 августа в российском Белгороде прогремели несколько взрывов, власти сообщили, что работала ПВО. Как передает портал "Комментарии", в частности, об этом у себя в Telegram написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородская область. Фото: из открытых источников

"Сегодня (31 августа – ред.) утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО", – отметил Гладков.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Власти области проверяют информацию.

Гладков пообещал сообщить дополнительно, если получит какие-то другие данные.

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