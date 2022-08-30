Почему визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС под угрозой срыва – на какие провокации пойдет Путин

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна отправиться с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), захваченную россиянами, прибыла 30 августа в Киев. Об этом сообщает CNN, информирует УНН. Однако не факт, что миссия на ЗАЭС состоится. Представители МАГАТЭ не могут попасть на объект из-за того, что россияне начали обстреливать все коридоры для заезда с украинской стороны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Необходимо, как минимум, создание демилитаризированного "зеленого коридора" на пути к ЗАЭС

У директора Института мировой политики, политэксперта, автора книги "Гибридная война" Евгения Магды есть большие сомнения, что миссия МАГАТЭ попадет ЗАЭС.

"По той простой причине, – поясняет он, – что данная организация, по моему мнению, боится ссориться с РФ. Но формально не может оставаться в стороне проблематики, связанной с тем, что наибольшая в Европе атомная электростанция оказалась в зоне интенсивных боевых действий".

По мнению эксперта, чтобы эта поездка не превратилась в просто рекламную для Рафаэля Гросси, который возглавляет МАГАТЭ, необходимо, как минимум, создание демилитаризированного "зеленого коридора" на пути к ЗАЭС.

"И тут дело за Россией, – отмечает Евгений Магда. – Возникает вопрос – а надо ли ей это? Страна-агрессор использует Запорожскую атомную станцию как элемент шантажа всего мира. При этом рассказывая байки касательно якобы обстрелов ЗАЭС украинскими военными и риске радиационной угрозы. Для чего РФ лишаться такого козыря, пускать представителей МАГАТЭ на станцию? Именно поэтому я предполагаю, что всё ограничиться героическим фото того, как миссия отправляются с инспекцией на ЗАЭС".

Уже сейчас россияне и их сателлиты перекладывают вину за вероятный срыв миссии визита на ВСУ

Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин уверен, что Путин попытается использовать визит МАГАТЭ для провокаций. И создать неблагоприятные условия для посещения объекта.

"Уже сейчас россияне и их сателлиты перекладывают вину за вероятный срыв миссии визита на ВСУ. Парадокс состоит в том, что ЗАЭС находится на украинской территории. Почему Россия нагнетает ситуацию? Всё просто. Ей нужно не допустить МАГАТЭ на электростанцию. Иначе международные наблюдатели увидят, как под принуждением работают сотрудники предприятия, сколько оружия навезла туда оккупационная армия", – поясняет эксперт.

Следовательно, резюмирует Петр Охотин, будут основания для подтверждения того, что Россия использует террористические методы. В свою очередь, это усилит аргументы украинской власти об увеличении помощи Украине в вооруженном отпоре государству-террористу, пренебрегающему международным правом.

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