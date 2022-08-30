Почему визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС под угрозой срыва – на какие провокации пойдет Путин

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Кравцев Сергей
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна отправиться с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), захваченную россиянами, прибыла 30 августа в Киев. Об этом сообщает CNN, информирует УНН. Однако не факт, что миссия на ЗАЭС состоится. Представители МАГАТЭ не могут попасть на объект из-за того, что россияне начали обстреливать все коридоры для заезда с украинской стороны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
У директора Института мировой политики, политэксперта, автора книги "Гибридная война" Евгения Магды есть большие сомнения, что миссия МАГАТЭ попадет ЗАЭС.
По мнению эксперта, чтобы эта поездка не превратилась в просто рекламную для Рафаэля Гросси, который возглавляет МАГАТЭ, необходимо, как минимум, создание демилитаризированного "зеленого коридора" на пути к ЗАЭС.
Политтехнолог, боец ВСУ Петр Охотин уверен, что Путин попытается использовать визит МАГАТЭ для провокаций. И создать неблагоприятные условия для посещения объекта.
Следовательно, резюмирует Петр Охотин, будут основания для подтверждения того, что Россия использует террористические методы. В свою очередь, это усилит аргументы украинской власти об увеличении помощи Украине в вооруженном отпоре государству-террористу, пренебрегающему международным правом.
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