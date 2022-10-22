Утренняя атака РФ: сколько ракет удалось сбить ПВО

Утром в субботу российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр". Благодаря профессиональной работе наших военных 18 из них не долетели до своей цели, ракеты были сбиты противовоздушной обороной. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"22 октября в 7.00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в различных областях государства. Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)", – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняет командование Воздушных сил ВСУ, россияне провели атаки с кораблей из акватории Черного моря. В сторону украинских городов летели крылатые ракеты "Калибр". Всего насчитали 16 пусков.

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