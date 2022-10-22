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Утренняя атака РФ: сколько ракет удалось сбить ПВО

Украинская ПВО сбила 18 российских ракет

сегодня, 12:10 comments1835
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Автор:

Кравцев Сергей

Утром в субботу российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр". Благодаря профессиональной работе наших военных 18 из них не долетели до своей цели, ракеты были сбиты противовоздушной обороной. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Утренняя атака РФ: сколько ракет удалось сбить ПВО

Ракеты. Фото: из открытых источников

"22 октября в 7.00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в различных областях государства. Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)", – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняет командование Воздушных сил ВСУ, россияне провели атаки с кораблей из акватории Черного моря. В сторону украинских городов летели крылатые ракеты "Калибр". Всего насчитали 16 пусков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко уверяет, что Минск не готовится к вступлению в войну. При этом в РБ в который раз (с конца апреля) продлили военные учения – теперь до 29 октября. Как можно оценить позицию Беларуси на данном этапе российско-украинской войны? Есть ли риск повторного вторжения со стороны РБ в Украину (как чисто российских, так и смешанных войск)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/kpszsu/2094
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