Утонет ли Крымский мост этой осенью: мнения экспертов

После взрывов в Севастополе снова активизировался вопрос ударов по Крымскому мосту, который оккупанты всячески охраняют. Может ли вскоре это незаконное сооружение рухнуть под воду? Почему так важно вывести из строя Крымский мост хотя бы на определенный период? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Мы просто вынуждены разрушить Крымский мост, если хотим освободить Крым

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" заявил, что пока Крымский мост продолжает функционировать – нереально начинать операции по освобождению Крыма от российских захватчиков.

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"Подпитка вражеских войск всем необходимым ведется именно через эту переправу, особенно ее железнодорожной частью. Мост – это как вена, питающая врага", – отметил эксперт.

Олег Жданов высказал мнение, несмотря на то, что мост находится под пристальным досмотром и обороной врага, есть все основания утверждать, что сооружение рухнет этой осенью.

"Кстати, нашим войскам удалось уничтожить одну из систем защиты моста. Я имею в виду станцию радиотехнической разведки "Предел-Е". Это новейшая установка, изготовленная россиянами в 2023 году. Они поставили ее в защиту Крымского моста в Железном порту", – отметил Жданов.

По его словам, россияне лишились мощной системы, которая должна была вести разведку и прикрывать воздушное пространство Крыма. Теперь эта установка уничтожена. Что-то похожее ждет и Крымский мост.

Крымский мост – законная цель для ударов со стороны ВСУ

Военный эксперт Юрий Фёдоров в интервью "24 Каналу" заявил, что будет большим делом, если мост не будет функционировать хотя бы несколько недель, а в идеале даже месяцев.

Эксперт уверен, что у украинских воинов есть оружие, способно уничтожить или хотя бы частично разрушить Крымский мост. В октябре 2022 года ВСУ уже доказали, что могут делать россиянам очень неприятно.

"Поэтому даже, если на время железнодорожная линия будет выведена из строя, это очень большая поддержка ВСУ. К примеру, если удастся подорвать одну из опор моста, это будет очень серьезно. Чтобы восстановить опору, нужно построить ее заново. Там множество сложностей. Восстановить пролет, который опрокинулся в воду, легче, но все равно требует времени", – отметил Юрий Фёдоров.

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