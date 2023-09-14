Утонет ли Крымский мост этой осенью: мнения экспертов

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Кравцев Сергей
После взрывов в Севастополе снова активизировался вопрос ударов по Крымскому мосту, который оккупанты всячески охраняют. Может ли вскоре это незаконное сооружение рухнуть под воду? Почему так важно вывести из строя Крымский мост хотя бы на определенный период? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" заявил, что пока Крымский мост продолжает функционировать – нереально начинать операции по освобождению Крыма от российских захватчиков.
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Олег Жданов высказал мнение, несмотря на то, что мост находится под пристальным досмотром и обороной врага, есть все основания утверждать, что сооружение рухнет этой осенью.
По его словам, россияне лишились мощной системы, которая должна была вести разведку и прикрывать воздушное пространство Крыма. Теперь эта установка уничтожена. Что-то похожее ждет и Крымский мост.
Военный эксперт Юрий Фёдоров в интервью "24 Каналу" заявил, что будет большим делом, если мост не будет функционировать хотя бы несколько недель, а в идеале даже месяцев.
Эксперт уверен, что у украинских воинов есть оружие, способно уничтожить или хотя бы частично разрушить Крымский мост. В октябре 2022 года ВСУ уже доказали, что могут делать россиянам очень неприятно.
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