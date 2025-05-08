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Утихли ли бои после объявления "перемирия" РФ: что говорят в ВСУ

Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

На фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления путинского режима о начале так называемого "перемирия". Поэтому говорить о прекращении огня на линии соприкосновения нельзя. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Утихли ли бои после объявления "перемирия" РФ: что говорят в ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Он (противник – ред.) менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", — сказал спикер.

По его словам, зафиксированы штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.

"Поэтому говорить о перемирии, которое они (россияне, — ред.) объявили, его не заметно на фронте", — добавил Трегубов.

Читайте также на портале "Комментарии" — трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, вступило в силу сегодня утром. Над крупными городами Украины в самом деле наступило спокойствие, в отличие от нескольких ночей мощных атак российских беспилотников и баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.




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