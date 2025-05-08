Утихли ли бои после объявления "перемирия" РФ: что говорят в ВСУ

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Кравцев Сергей
На фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления путинского режима о начале так называемого "перемирия". Поэтому говорить о прекращении огня на линии соприкосновения нельзя. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, зафиксированы штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.
Читайте также на портале "Комментарии" — трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, вступило в силу сегодня утром. Над крупными городами Украины в самом деле наступило спокойствие, в отличие от нескольких ночей мощных атак российских беспилотников и баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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