Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Офис президента. Фото: из открытых источников

На Банковой уточнили, что во время переговоров присутствовали: Уиткофф и Келлог; дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн; советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл; советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

С украинской стороны во встречах принимали участие: министр обороны Украины Рустем Умеров; министр иностранных дел Андрей Сибига; замглавы Офиса президента Игорь Жовква; операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна; внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

По словам Ермака, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

"Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие – это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира — время действовать. Если выберет эскалацию — ответ должен быть общим и решительным", — добавил Ермак.

В том же числе глава Офиса президента добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, вступило в силу сегодня утром. Над крупными городами Украины в самом деле наступило спокойствие, в отличие от нескольких ночей мощных атак российских беспилотников и баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".



