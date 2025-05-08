Перемирие Путина вступило в силу: действительно ли над украинскими городами спокойное небо

Трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, вступило в силу сегодня утром. Над крупными городами Украины в самом деле наступило спокойствие, в отличие от нескольких ночей мощных атак российских беспилотников и баллистических ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Перемирие в Украине. Фото из открытых источников

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что после начала режима прекращения огня, объявленного Москвой, российские самолеты дважды запускали управляемые бомбы по Сумской области на севере Украины. Информации о повреждениях не поступало.

Кроме сообщений украинских ВВС о двух запусках управляемых бомб, не было сообщений о том, что сегодня утром на украинские города летят российские беспилотники или ракеты.

Также в тишине встретила утро 8 мая украинская столица, в отличие от 24 часов назад, когда город сотрясали взрывы от волн российских воздушных атак.

О том наступила ли пауза в боях на линии фронта между российскими и украинскими войсками пока нет ясности, однако, по данным источников "Reuters", сегодня рано утром звуков боя не слышно.

При этом журналисты обращают внимание, что Украина не взяла на себя обязательство соблюдать кремлевский режим прекращения огня, назвав это уловкой Путина, чтобы создать впечатление, что он хочет закончить войну.

На этой неделе Украина начала серию атак беспилотников на Москву, что привело к закрытию аэропортов в российской столице и приостановке полетов авиалайнеров.

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