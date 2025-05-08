Зеленский намекнул, что в российском небе будет становится все более неспокойно

Украина еженедельно работает над усилением защиты своего воздушного пространства. И поэтому справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно. Об этом в традиционном вечернем обращении к украинскому народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что продолжается работа с международными партнерами не только по поставкам новых систем ПВО и ракет, но и по локализации их производства в Украине.

Владимир Зеленский отметил, что это стратегическое решение, важное не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку защита украинского неба является частью будущей архитектуры безопасности континента.

"И в целом для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины — это одна из основ будущей архитектуры безопасности. Совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойное", — отметил Зеленский.

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"Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина.

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