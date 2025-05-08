Зеленский намекнул, что в российском небе будет становится все более неспокойно

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Кравцев Сергей
Украина еженедельно работает над усилением защиты своего воздушного пространства. И поэтому справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно. Об этом в традиционном вечернем обращении к украинскому народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, что продолжается работа с международными партнерами не только по поставкам новых систем ПВО и ракет, но и по локализации их производства в Украине.
Владимир Зеленский отметил, что это стратегическое решение, важное не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку защита украинского неба является частью будущей архитектуры безопасности континента.
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