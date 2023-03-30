Утечка секретных файлов Vulkan показывает глобальную тактику кибервойны Путина

К журналистам попали тысячи страниц секретных документов, доказывающих сотрудничество компании Vulkan с российским правительством в создании кибератак на другие страны и сомнительную деятельность внутри России, в частности хакерские атаки, распространение дезинформации, тренировки оперативников и прочее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Россия создала глобальную сеть для кибератак. Фото из открытых источников

The Guardian сообщает, что в феврале прошлого года анонимный источник обратился к изданию Süddeutsche Zeitung и сообщил о деятельности российских спецслужб, скрывающихся за компанией Vulkan.

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"В связи с событиями в Украине я решил обнародовать эту информацию. Компания делает плохие вещи, а российское правительство является трусливым и неправым. Я злой из-за вторжения в Украину и тех ужасных вещей, которые там происходят. Я надеюсь, что вы сможете использовать эту информацию, чтобы показать, что происходит за закрытыми дверями", — сообщил свою мотивацию обличитель.

Позже источник поделился информацией с другими изданиями, а пять западных спецслужб подтвердили подлинность документов.

Утечка секретных файлов содержит внутренние документы, планы проектов, электронные письма, контракты и бюджеты. Они позволяют понять масштабы российских кибератак на Украине и других странах, которые осуществляла Россия. Утечка файлов вмещает материалы с 2016 по 2021 год.

Один из самых масштабных проектов Vulkan связывают с кремлевским киберподразделением Sandworm. Sandworm развернул хакерскую деятельность в больших масштабах и прибегал к политическим манипуляциям киберсаботажа, вмешательству в выборы, обнародованию секретной информации и других материалов.

"В 2015 году Sandworm вывел из строя энергосеть Украины. В следующем году он участвовал в наглой операции России по срыву выборов президента США", — сообщает The Guardian .

Также издание пишет о самой масштабной кибератаке в истории. Sandworm создали вредоносную программу NotPetya, распространившуюся сначала в Украине, а затем и на остальной мир. Программа выводила из строя транспортные компании, больницы, почтовые системы и производителей фармацевтических препаратов, таким образом цифровое давление перевернулось из виртуального в реальный мир.

Материалы показывают, что Кремль совместно с Vulkan прибегал ко многим незаконным действиям. И сотрудничество с Sandworm только часть этой деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев.

Также "Комментарии" писали, что пророссийские хакеры атаковали Францию и оставили сообщения.