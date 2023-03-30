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Утечка секретных файлов Vulkan показывает глобальную тактику кибервойны Путина

Кремль создал компанию, занимавшуюся хакерскими атаками, распространением дезинформации, тренировкой оперативников и другими преступными киберделами.

сегодня, 20:20
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Автор:

Slava Kot

К журналистам попали тысячи страниц секретных документов, доказывающих сотрудничество компании Vulkan с российским правительством в создании кибератак на другие страны и сомнительную деятельность внутри России, в частности хакерские атаки, распространение дезинформации, тренировки оперативников и прочее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Утечка секретных файлов Vulkan показывает глобальную тактику кибервойны Путина

Россия создала глобальную сеть для кибератак. Фото из открытых источников

The Guardian сообщает, что в феврале прошлого года анонимный источник обратился к изданию Süddeutsche Zeitung и сообщил о деятельности российских спецслужб, скрывающихся за компанией Vulkan.


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"В связи с событиями в Украине я решил обнародовать эту информацию. Компания делает плохие вещи, а российское правительство является трусливым и неправым. Я злой из-за вторжения в Украину и тех ужасных вещей, которые там происходят. Я надеюсь, что вы сможете использовать эту информацию, чтобы показать, что происходит за закрытыми дверями", — сообщил свою мотивацию обличитель.

Позже источник поделился информацией с другими изданиями, а пять западных спецслужб подтвердили подлинность документов.

Утечка секретных файлов содержит внутренние документы, планы проектов, электронные письма, контракты и бюджеты. Они позволяют понять масштабы российских кибератак на Украине и других странах, которые осуществляла Россия. Утечка файлов вмещает материалы с 2016 по 2021 год.

Один из самых масштабных проектов Vulkan связывают с кремлевским киберподразделением Sandworm. Sandworm развернул хакерскую деятельность в больших масштабах и прибегал к политическим манипуляциям киберсаботажа, вмешательству в выборы, обнародованию секретной информации и других материалов.

"В 2015 году Sandworm вывел из строя энергосеть Украины. В следующем году он участвовал в наглой операции России по срыву выборов президента США", — сообщает The Guardian.

Также издание пишет о самой масштабной кибератаке в истории. Sandworm создали вредоносную программу NotPetya, распространившуюся сначала в Украине, а затем и на остальной мир. Программа выводила из строя транспортные компании, больницы, почтовые системы и производителей фармацевтических препаратов, таким образом цифровое давление перевернулось из виртуального в реальный мир.

Материалы показывают, что Кремль совместно с Vulkan прибегал ко многим незаконным действиям. И сотрудничество с Sandworm только часть этой деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев.

Также "Комментарии" писали, что пророссийские хакеры атаковали Францию и оставили сообщения.



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Источник: https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/30/vulkan-files-leak-reveals-putins-global-and-domestic-cyberwarfare-tactics
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