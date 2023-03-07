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Установлено имя Героя, расстрелянного оккупантами за слова "Слава Украине"

Имя пока не называют

сегодня, 12:02 comments1163
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Автор:

Константин Куликов

Вчера украинский сегмент социальных сетей был ошеломлен видео расстрела безоружного украинского военнопленного, которого рашисты убили после его отказа снять украинский шеврон и слова "Слава Украине!". Глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал оккупантам возмездие за это и другие военные преступления, к теме безсудного расстрела в своей речи обратился президент Украины Владимир Зеленский, а в Верховную Раду внесено предложение о присвоении погибшему воину звания "Герой Украины".

Установлено имя Героя, расстрелянного оккупантами за слова "Слава Украине"

Українці в соцмережах відповіли окупантам на їх злочин

Тысячи украинцев попытались установить имя воина на основе внешнего сходства – назывались многие имена, а впоследствии появилось сообщение об установлении имени погибшего.


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"Узнала. Проверила. Сестра говорит — "100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть рядом с его матерью с самого утра. Слава Герою!" — написала Local Producer BBC World Service София Кочмарь-Тимошенко.

Впоследствии она же написала в Фэйсбук:

"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право. И тоже всячески содействую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание — это найти локацию и тело".

Заместитель министра обороны Анна Маляр также призвала всех к тактичности:

"К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность — несовместимы, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", — написала Анна Маляр в своем телеграмм-канале.

Напомним, что оккупанты отказываются идти на штурм украинских позиций, поэтому для них ввели премии, а в боях за Бахмут, по мнению самих рашистов, они больше потеряли, чем завоевали.



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