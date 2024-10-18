Устанавливают "зубы дракона" и призывают людей ехать: ситуация в стратегическом городе на Донбассе ухудшается

Ситуация в Покровске Донецкой области все усложняется, однако в городе еще остаются около 12 тысяч жителей, среди которых есть и несколько десятков детей. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Город активно готовится к обороне: на улицах устанавливают фортификационные постройки. Жителей призывают эвакуироваться, поскольку планов по запуску отопительного сезона нет.

"Бетонные барьеры в жилых районах — это, к сожалению, реалии Покровска. Враг постепенно разрушает город, так же, как раньше разрушил Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до конца на местах работают спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики . Но точно известно, что отопления в городе не будет", — говорится в заявлении.

Глава Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей выезжать из города, если они заметят установление фортификаций, в том числе "зубов дракона". Пока в городе будут работать "Пункты несокрушимости" для обогрева, однако их функционирование будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и приближения фронта.

"Не теряйте времени, собирайте вещи и уезжайте, станет опасно", — подчеркнул Добряк.

К настоящему моменту 40% Покровска остались без электричества, также без света находятся город Родинский и 10 близлежащих сел.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему РФ не атакует Покровск в лоб . Вражеская армия продолжает пытаться продвигаться на Донбассе, не скрывая своих планов захватить всю Донецкую область. Какой город оккупанты могут захватить "без значительных усилий"? Почему РФ не атакует Покровск в лоб?

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.

