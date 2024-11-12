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«Устали от войны? Пора сделать выбор» — жесткое заявление военного медика

Военный медик из 36-й бригады призвал ухилянцев выбирать между фронтом и выездом из Украины

сегодня, 12:41
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Черновалова Кристина

Дмитрий Селютин, военный медик 36-й бригады морской пехоты, недавно вернувшийся из российского плена, сделал громкое заявление, адресованное украинцам, которые избегают участия в войне и не поддерживают армию финансово.

«Устали от войны? Пора сделать выбор» — жесткое заявление военного медика

Селютин о тех, кто устал от войны: время выбирать

В интервью изданию "Конкурент" он заявил, что люди, уставшие от войны или не желающие жертвовать средства на нужды армии, должны сделать выбор — либо взять оружие и пойти защищать страну, либо уехать из Украины без возможности вернуться.

"Есть такие, кто говорит, что "устали от войны" и не хотят жертвовать, потому что, мол, государство должно все обеспечивать. Не хочешь донатить или помогать – отправляйся на фронт, и тебе помогут", – заявил медик. Он также добавил, что тем, кто не готов защищать страну, дорога за границу, но без права вернуться. "Когда здесь было хорошо, все приезжали. Как стало тяжело — снова едут", — подчеркнул Селютин.

Ранее "Комментарии" писали, что на начало октября 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. В то же время большинство (58%) выступали против любых территориальных уступок России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, "Комментарии" писали, что почти половина наших соотечественников (44%) соглашаются с тем, что при покупке продуктов чаще всего пытаются покупать самые дешевые продукты, несмотря на качество. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 20 по 26 сентября.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f4vh2bdgZCc&feature=youtu.be
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