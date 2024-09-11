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Успокаиваться рано: военный объяснил, к чему готовятся россияне под Покровском

Покровск – это приоритетная цель для россиян, поэтому они готовятся перебросить туда новые резервы

сегодня, 11:41
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Ткачик Олеся

На Покровском направлении продолжаются очень тяжелые бои, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне стараются пролезть сразу в нескольких местах, и именно это стало их проблемой.

Успокаиваться рано: военный объяснил, к чему готовятся россияне под Покровском

Покровск

"Сил прожать нашу оборону везде у них нет. Больших резервов для решения этой задачи, похоже, нет. Позволить себе сосредоточиться на какой-то одной задаче тоже нельзя. По ряду объективных причин. Главным фактором, на мой взгляд, стал некоторый дефицит ресурсов и страх оказаться в котле", — говорит Сазонов.

По его словам, враг хотел взять с налету Селидово, и уже оттуда угрожать подразделениям ВСУ устроить котел. Но сделать этого не смог и получил там очень "горячую" встречу. Теперь у у российских оккупантов два варианта, считает военный.

Согласно первому варианту нужно остановить продвижение на Покровск и заниматься исключительно южным флангом. Правда, есть риск увязнуть в Селидово надолго, тогда про штурм Покровска в ближайшее время можно забыть. Второй вариант — оставить небольшую группировку для защиты фланга перед Селидово, а основные усилия сосредоточить на самом Покровске. При этом Сазонов считает, что, вероятно, россияне выберут второй вариант, ведь есть политическое решение как можно быстрее захватить Покровск.

Сазонов считает, что Взятие Новогродовки стало последним серьезным достижением, дальше все стало буксовать.

"Они увязли. Факт. Но их остается очень много. И направление сохраняет свой статус приоритетного. Так что резервы они перебросят. Сколько и когда – увидим. Успокаиваться вообще рано. И если по технике уже видим некоторый дефицит, то арта и авиация по нашим позициям наваливают очень активно. Тем не менее, прежнего продвижения уже нет. И не будет. Под Селидово у них ежедневно такие потери, что говорят про мясорубку. В этой ситуации говорить про взятие Покровска, как я и предупреждал – для Кремля слишком оптимистично", — говорит военный.

При этом он утверждает, что разговоры о продвижении на Днепр или Запорожье после взятия Покровска вообще выглядят из разряда ненаучной фантастики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о "селидовской мясорубке".




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid025Dwjp168eidMh4CETxwocEKFcob4bKzB8ExB7iGqomVsYAgVjgg2qVSnJHPsfUEwl
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