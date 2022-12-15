Успеют ли оккупанты «запретить» гривну в Мелитополе

Как рассказал в эфире "Эспрессо" городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупационная армия все больше начинает давить на местное население, пишут "Комментарии". Кроме нынешних проверок гаджетов, машин еще и придумывают новые угрозы.



Рашисты прибегают к более жестким мерам в Мелитополе

" После уничтожения гнезда захватчиков в "Привале охотника", усилились фильтрационные меры. И так они после каждой удачной акции ВСУ и Сил сопротивления в бессильной ярости начинают очередную виток террора против нашего гражданского населения", — говорит мэр. Федоров добавляет, что с Нового года российские мародеры в военной форме усиливают и экономический террор – обещают запретить оборот гривны, заставляют людей обменивать на деревянные, а разницу забирают местные коллаборанты и их московские кураторы. И пользование гривней приравнивают к "федеральному преступлению".

Однако, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в то же время началась операция по освобождению Мелитополя.

Мы прекрасно видим работу наших Сил спецоперации по подрыву моста возле Мелитополя по дороге на Бердянск, то есть это был основной мост, соединявший Россию с Мелитополем. Сейчас осталась южнее одна объездная дорога. Подрыв этого моста хорошо демонстрирует направление нашего основного удара, то есть уже началось уничтожение логистических цепочек врага с помощью Сил спецопераций", – отметил полковник запаса ВСУ в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, направление на Мелитополь является самым приоритетным, и, с военной точки зрения, более выполняемым, чем другие направления. Это также прекрасно понимают и россияне, пытающиеся строить линии обороны, но не успевающие решать этот вопрос. Рассвет говорит, что в ближайшее время где-то 2-3 недели можно будет отправляться на Мелитополь. А сейчас продолжаются подготовительные мероприятия по такого рода операциям.

Как писали ранее, контрнаступление продолжается: после освобождения Херсона американский генерал Бен Ходжес прогнозирует деоккупацию Мариуполя и Мелитополя.



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