Успешный штурм Украины: захватили населенные пункты в России

Украинские военные якобы продвигаются в Курской области на территории России и захватили несколько приграничных населенных пунктов в РФ, в других селах продолжаются бои, сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы. Украина официально не комментирует ситуацию с прорывом границы в Курской области.



Прорыв границы в Курской области РФ. Фото из открытых источников

Российские военкоры активно освещают происходящие в Курской области РФ события. В связанном с Минобороны РФ телеграмм-канале заявили, что украинская армия захватила Николаево-Дарьино, Дарьино, Гоголевку, Гончаровку и Свердликово. Бои продолжаются в Лебедевке, Зеленом Пути, Любимовке и других населенных пунктах в приграничной зоне. По их словам, на территорию Курской области якобы вошло 400 украинских военных, а еще 2 тыс. находятся вблизи границы.

Также российские СМИ сообщают, что украинские военные якобы находятся в 11 населенных пунктах РФ продвинулись за ночь вглубь России в некоторых регионах до 15 км, ширина фронта составляет около 10 км.

Российские военкоры жалуются, что чеченские войска "Ахмат" сбежали с позиций на границе и прячутся за спинами призывников. Сообщается, что население города Суджа почти полностью эвакуировано, в районе обстрелы, а силы РФ пытаются не подпустить украинскую армию в населенный пункт.

Российский ресурс Meduza считает, что события в Курской области свидетельствуют о том, что украинская операция готовилась давно и, судя по количеству военных у границы, может продолжаться еще как минимум несколько дней. По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, россияне, возможно, планировали атаковать Сумщину по принципу Волчанска в августе. Они уже накопили живую силу для удара, но им помешал прорыв фронта в Курской области.

Напомним, что утром 6 августа россияне заявили о прорыве границы украинскими войсками в Курской области. В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы атаковала Курскую область, опрокинув туда 300 военных, 11 танков и более 20 БТРов. ФСБ РФ также отреагировали на инцидент, указав, что ситуацию и граница под контролем российских сил. Однако после этих заявлений в сеть попали видео с военными действиями в регионе, а также уничтожением военной техники РФ, в том числе вертолетов и танков. Украина официально не комментирует ситуацию в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова цинично отреагировала на прорыв границы в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что россияне в истерике жалуются на ООН из-за военных действий в Курской области РФ.