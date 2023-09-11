Успехи ВСУ: украинская армия приближается к ключевой точке

Украинские официальные лица заявляют об очередных успехах по освобождению территорий на южном направлении, что позволяет ВСУ закрепиться на позициях и приблизиться к одной из ключевых точек в этом контрнаступлении.



ВСУ вытесняет российские силы на южном направлении. Фото из открытых источников

Представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что ВСУ имеет продвижение в районе Роботиного и освобождении около 1,5 кв. км украинских земель. На следующий день эту информацию подтвердила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

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Поселок Роботино украинские войска освободили 28 февраля. Глава МИД на следующий день после деоккупации населенного пункта рассказал о стратегической важности этого населенного пункта.

"Это открывает нам путь в Токмак, а затем в Мелитополь и на границу с Крымом", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Западные военные обозреватели, в том числе и Институт изучения войны, указывает, что отвоевание Роботино может дать украинцам возможность продолжать наступление на менее заминированной и более легкой местности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне совершили ночную атаку на символ украинского сопротивления. Российские силы выпустили управляемые авиационные снаряды по острову Змеиный. Наталья Гуменюк назвала такой шаг России попыткой давления на торговые суда, проплывающие вблизи острова.

Также "Комментарии" писали, что в двух освобожденных селах на востоке Украины в начале сентября подняли сине-желтое знамя. Несмотря на то, что населенные пункты были деоккупированы еще в прошлом году, только сейчас украинские службы смогли разминировать территорию и установить полный контроль над селами.